Adana'da arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Arabada temkinli şekilde bekleyen şahıs, arkadaşını başkası sanarak göğsünden vurarak kaçtı. Kısa sürede yakalanan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde arkadaşını bekleyen şahıs dehşet saçtı.

11 Kasım Cuma günü 38 yaşındaki Adnan Kaya, 37 yaşındaki arkadaşı Burak V. ile birlikte borç para vermek için kız arkadaşının yanına gitti.

Kaya, sokakta buluşacağı arkadaşının yanına gitmek için arabadan indi.

Bir süre sonra Adnan Kaya tekrardan arabaya doğru yöneldi.

Arkadaşını göğsünden vurarak öldürdü

Bu sırada araçta bulunan Burak V., arkadaşını göğsünden ve koltuk altından tabancayla vurup olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Adnan Kaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaya’nın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yeri tespit edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek, kaçan otomobilin plakasını ve gittiği yeri belirledi.

Şüpheli suç unsuruyla yakalandı

Seyyar tezgahta cep telefonu sattığı belirlenen şüpheli Burak V., merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’nde 14 Kasım günü yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, cinayette kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

"Çocuklarım olduğu için tutuklanmaktan korkup kaçtım"

Sorgusu için emniyete götürülen ve hasımları olduğunu söyleyen Burak V.'nin ifadesinde, "Adnan, çok samimi arkadaşım olur. Otomobilden inerken temkinli olmamı söyledi. Ben de otomobilin camlarını kapatıp, kapıları kilitledim. Kapı cebinde bulunan tabancayı doldurup, muhtemel bir duruma karşı otomobilin yönünü çevirdim. Silahı bacaklarımın arasına koyup, beklemeye başladım.

Sokak karanlıktı ve birinin kapıyı zorladığını görünce tabancayı o yöne doğrulttum. Camda bir karartı görünce tabancayla 3 el ateş edip, kaçmaya başladım. Biraz ilerleyince, yerde yatanın Adnan olduğunu gördüm. Şoka girmiştim. Çocuklarım olduğu için tutuklanmaktan korkup, kaçtım." dedi.

Zanlı tutuklandı

İHA'nın haberine göre, Burak V., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.