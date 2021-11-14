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    Adana'da arkadaşını öldürüp kaçan şahıs, 2 buçuk ay sonra yakalandı

    2 buçuk ay önce sokak ortasında tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldüren şahıs, Osmaniye'de yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 14.11.2021 - 17:47
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    Adana'da arkadaşını öldürüp kaçan şahıs, 2 buçuk ay sonra yakalandı

    29 Ağustos'ta Adana'nın Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde daha önce küfür nedeniyle aralarında husumet bulunan Okan Subaşı ile Can Yiğit K. sokakta karşılaştı.

    Can Yiğit K., Subaşı'nı pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

    Çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    İZİNİ KAYBETTİRDİ

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Subaşı, hayatını kaybetti. Şüpheli Can Yiğit K. olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

    POLİSTEN KAÇTI, JANDARMAYA YAKALANDI

    Olaydan sonra çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Can Yiğit K.'nin izini bulamadı. Osmaniye Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ise Can Yiğit K.'nin Osmaniye'de saklandığı ihbarını aldı.

    POLİSE TESLİM EDİLDİ

    Harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin Kesmeburun Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde saklandığını belirledi. Bu sabah eve baskınla Can Yiğit K. gözaltına alındı. Can Yiğit K., jandarmadaki ifadesinin ardından Adana polisine teslim edildi.

    Adana da arkadaşını öldürüp kaçan şahıs, 2 buçuk ay sonra yakalandı #1

    Adana da arkadaşını öldürüp kaçan şahıs, 2 buçuk ay sonra yakalandı #2

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