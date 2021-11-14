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- Adana'da arkadaşını öldürüp kaçan şahıs, 2 buçuk ay sonra yakalandı
Adana'da arkadaşını öldürüp kaçan şahıs, 2 buçuk ay sonra yakalandı
- DHA
- 14.11.2021 - 17:47
29 Ağustos'ta Adana'nın Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde daha önce küfür nedeniyle aralarında husumet bulunan Okan Subaşı ile Can Yiğit K. sokakta karşılaştı.
Can Yiğit K., Subaşı'nı pompalı tüfekle vurarak yaraladı.
Çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İZİNİ KAYBETTİRDİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Subaşı, hayatını kaybetti. Şüpheli Can Yiğit K. olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
POLİSTEN KAÇTI, JANDARMAYA YAKALANDI
Olaydan sonra çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Can Yiğit K.'nin izini bulamadı. Osmaniye Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ise Can Yiğit K.'nin Osmaniye'de saklandığı ihbarını aldı.
POLİSE TESLİM EDİLDİ
Harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin Kesmeburun Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde saklandığını belirledi. Bu sabah eve baskınla Can Yiğit K. gözaltına alındı. Can Yiğit K., jandarmadaki ifadesinin ardından Adana polisine teslim edildi.