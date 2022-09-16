Adana’da arkadaşının bıçakladığı liselinin hayati tehlikesi sürüyor

Sosyal medyada canlı yayın sırasında tartışıp buluştuğu arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi, yaşam mücadelesi veriyor. Öğrencinin ailesi, saldırganın en ağır cezayı almasını istiyor.

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Muhammed Ali Aslan (17) ve 6 yıllık arkadaşı C.E. (17), 11 Eylül günü saat 01.00 sıralarında sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptıkları sırada tartıştı.

Yayının ardından Aslan’ı arayan C.E. buluşmak istediğini söyledi.

Bıçaklayıp, üzerine darbettiler

Aslan bisikletiyle Ova Mahallesi’ndeki buluşma noktasına geldiğinde C.E. tarafından bıçaklandı.

Ardından yaralı halde darbedilen genç, kanlar içinde yere yığıldı.

Aslan’ın bıçaklanma anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir süre başında beklediler

Olay sonrası bir süre Aslan’ın başında bekleyen C.E. ve ağabeyi N.E. daha sonra kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Aslan, özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Hayati tehlikesi sürüyor

Polis, C.E. ve N.E.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen C.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, N.E. ise serbest bırakıldı.

Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Muhammed Ali Aslan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

“Oğlum can çekişirken, döner sipariş etmiş”

Hastane önünde umutlu bekleyişini sürdüren Cevdet Aslan (48), oğlunun durumunun ağır olduğunu söyledi.

DHA’ya konuşan acılı baba, “Yapan kişiyle arkadaşlar. Birlikte fotoğrafları bile var. Bu kişi, geçen yıl cinsel istismardan cezaevine girip çıkmış. Sosyal medyada canlı yayın yaparken yaralamadan cezaevine girdiğini söylemiş. Oğlum ise yayında şaka maksadıyla cinsel istismardan cezaevine girdiğini hatırlatan bir yorum yapınca tartışmışlar.

Ardından oğlumu çağırıp tuzağa düşürerek bıçaklamış. Yaralı halde darbetmiş. Görüntülerde her şey görünüyor. Oğlum can çekişirken etraftakilere ‘Ambulans çağırmayın’ deyip ardından yakındaki bir restorandan döner sipariş etmiş. Bu nasıl bir caniliktir? Olay anında orada olan ağabeyinin de tutuklanmasını istiyoruz. Bu cani en ağır cezayı alsın.” diye konuştu.

“Yaşı küçük diye cezası hafifletilmesin”

Muhammed Ali Aslan’ın annesi Kader Canpolat (38) ise gözyaşları içinde C.E.’nin en ağır cezayı almasını istediğini dile getirdi.

Kader Canpolat, “Yaşı küçük diye cezası hafifletilmesin. Bunu soğukkanlılıkla ve merhametsizce yapmış. Ambulansa izin vermemiş, üzerine gitmiş yemek söylemiş. Oğlumu ölüme terk etmişler. Bu çocuk daha önce bir kızın hayatını karartmış, şimdi de oğlumun hayatını kararttı. Daha kaç kişinin canını yakacak? Oğlum ölüm kalım savaşı veriyor. Doktorlar yapacak bir şey yok diyor. Canımdan can gidiyor.” dedi.