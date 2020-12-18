Adana'da asansörde sıkışan işçi, kalp masajıyla hayata döndü

Tamir etmek için geldiği asansörün kabini ile tavan arasına sıkışan işçi, sağlık ekiplerinin kalp masajıyla kurtarıldı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde 3 katlı müstakil bir eve arızalı asansörü tamir etmek için gelen işçi Turan Yağmur (53), işçi arkadaşının harekete geçirdiği kabinle tavanın arasında sıkışarak, yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Can-Kur ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçi sıkıştığı yerden çıkartıldı.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Yağmur’un kalbinin durduğu belirlendi. Bunun üzerine itfaiye ekiplerinin yaptığı kalp masajının ardından Yağmur’un kalbi yeniden çalıştı.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Yağmur’un tedavisinin devam ettiği öğrenildi.