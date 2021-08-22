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    Adana'da aşçı, yamaç paraşütü yaparken hamburger hazırladı

    Hamburger köftelerini havada kızartan aşçı Aydal, keyifli ve sıra dışı anlar yaşadığını söyledi.
    • AA
    • 22.08.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 10:10
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    Adana'da aşçı, yamaç paraşütü yaparken hamburger hazırladı

    Adana'da yamaç paraşütü atlayışı, ilginç anlara sahne oldu.

    Merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü kıyısı Menekşe mevkisinde, yamaç paraşütü pilotu Onur Avcu ile aşçı Yiğit Uğur Aydal atlayış yaptı.

    KÖFTELERİ HAVADA KIZARTTI

    Aydal, gökyüzünde süzülürken, önceden hazırlanmış köfteleri ve diğer hamburger malzemelerini Avcu'nun da yardımıyla, mutfak pürmüzü aracılığıyla tavada kızarttı.

    Daha sonra Aydal, sos, marul ve turşusuyla hazır hale getirdiği hamburgerleri Avcu ile havada yedi. Bu anlar, yamaç paraşütünde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    "SIRA DIŞI FAALİYET GERÇEKLEŞTİRDİK"

    Aydal, yaptığı açıklamada, Avcu'nun önerisi üzerine mesleğiyle ilgili keyifli ve sıra dışı bir faaliyet gerçekleştirdiğini ve mutlu olduğunu belirtti.

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    Adana da aşçı, yamaç paraşütü yaparken hamburger hazırladı #6

    Adana da aşçı, yamaç paraşütü yaparken hamburger hazırladı #7

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