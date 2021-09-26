Adana'da aşı yaptırmayan anne bebeğinden ayrı kaldı: Hayatımızı riske attım

Aşı olmayan ve koronaya yakalanan Gülpembe Ünlü, "33 haftalıkken doğum yaptım. Bebeğimi daha hiç göremedim. Sadece babasının çektiği fotoğraflara bakarak teselli olmaya çalışıyorum" dedi.

Koronavirüs aşısı yaptırmayan hastaların yoğun bakıma yatma riski artarken, hamileler ise bu riskin en başında yer alıyor.

Hamileliği boyunca aşı yaptırmayan ve koronaya yakalanan anne adayları, oldukça sıkıntılı süreçlerden geçiyor.

Bazı anne adayları hayatını kaybederken bazıları ise erken doğum yapmak zorunda kalıyor.

Adana'da yaşayan Gülpembe Ünlü, bebeğine zarar vereceğini düşündüğü için korona aşısı olmadı.

Koronavirüse yakalanmamak için evden çıkmayan Ünlü, hamileliğinin 8. ayında hastalığa yakalandı.

31 Ağustos tarihinde nefes darlığı ve ciğerlerindeki ağrı nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran anne adayının, korona testi pozitif çıktı.

Hemen tedaviye alınan Ünlü'nün durumu ağırlaşınca, bebeği sezaryenle alındı.

"BEBEĞİMİN VERDİĞİ GÜÇLE HAYATA TUTUNDUM"

Bir ay erken doğan kız bebek, özel bir hastanede kuvöze konarken, anne ise doğum yaptığı hastanede yoğun bakıma alındı.

20 gün süren tedavinin ardından hayat mücadelesini kazanan Ünlü, daha sonra normal servise alındı.

Kuvözde tedavisi süren bebeğinin eşi Nihat Ünlü tarafından çekilen fotoğraflarına bakarak hasret gideren Ünlü, 'Öykü Bade' adını verdikleri kızını hiç göremediğini, bir kez öpüp koklayamadığını söyledi.

Ünlü, "33 haftalıkken doğum yaptım. Bebeğimi daha hiç göremedim. Sadece babasının çektiği fotoğraflara bakarak teselli olmaya çalışıyorum.

Yoğun bakımda tek dileğim, çocuğumu görebilmekti. Onun bana verdiği güçle hayata tutundum." dedi.

"HERKES AŞISINI YAPTIRSIN, KEŞKE AŞI OLSAYDIM"

Bebeğine kavuşmayı sabırsızlıkla beklediğini belirten Ünlü, "Koronavirüse yakalandıktan sonraki sürecim tarif edilmeyecek kadar kötüydü. Hamileliğimi takip eden doktorum aşıyı önermedi ama keşke olsaydım.

Bu kadar ağır geçireceğimi bilsem, kesinlikle aşı olurdum. Hayatımın en güzel ve anlamlı dönemini hastanede geçirdim. Duygusal olarak etkilendim. Mutlaka herkes aşısını yaptırsın" diye konuştu.

Özel bir firmada muhasebeci olarak çalışan baba Nihat Ünlü ise bir an önce bebeklerine kavuşmak istediklerini belirterek, herkesi aşı olmaya davet ettiğini söyledi.

"HASTANEDE 20 GEBEMİZ YATIYOR, HEPSİ AŞISIZ"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Sefa Arlıer ise Delta varyantıyla birlikte gebelerde ve aşı olmayanlarda riskin daha büyük olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Gebelerimiz, bebeğe zarar vereceğini düşünerek maalesef aşı olmuyor. Bu oldukça tehlikeli bir durum. Gebeliğin hangi döneminde olursa olsun, mutlaka aşıyı yaptırmak gerekiyor. Aradaki farkı çok net olarak görüyoruz. Aşılanan gebelerimiz sağlıklı bir şekilde doğumlarını yapıp, sorunsuz bir şekilde bebekleriyle buradan çıkıyor.

Fakat aşılanmayan gebelerimiz bu hastamızda da olduğu gibi maalesef yoğun bakıma düşüyor, erken doğum oluyor ve bebekten uzun süre ayrı kalabiliyor. Hem annenin hem bebeğin hayatı tehlikeye giriyor.

O nedenle şiddetle bütün gebelerimize bu dönemde özellikle Biontech aşısını öneriyoruz. İlk başladığı zaman gebelerde koronavirüsü çok fazla görmüyorduk ama şu anda hastanemizde 20'ye yakın gebemiz yatıyor ve hepsi de aşısız."