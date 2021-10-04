Euro
10.3069
0.37%
Dolar
8.8533
-0.02%
Altın
501.65
0.05%
Borsa
1.402
0.07%
Bitcoin
420.473
1.30%
EXEN Coin
20.60
2.13%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C

    Adana’da aşırı hızlı otomobil, marketten çıkan çocuklara çarptı

    Pozantı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde aşırı hızla seyreden otomobil, marketten çıkan Muhammet Yurtçu ile K.S. isimli çocuklara çarptı. 14 yaşındaki Yurtçu, olay yerinde vefat etti.
    • İHA
    • 04.10.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 17:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da aşırı hızlı otomobil, marketten çıkan çocuklara çarptı

    Adana’nın Pozantı ilçesinde, Atatürk Caddesi Vuslat Sokak üzerindeki bir marketten çıkan Muhammet Yurtçu (14) ile arkadaşı K.S.’ye (14), çarşı merkezi istikametinden gelen otomobil çarptı.

    Kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü, kazadan sonra kaçsa da yeniden olay yerine geldi.

    Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, darbedilen sürücüyü linç edilmekten kurtardı.

    Adı açıklanmayan otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.

    HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk kontrollerde Muhammet Yurtçu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Kazayı yaralı olarak atlatan K.S. isimli çocuk, Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kazayı gören vatandaşlar, araç sürücüsünün aşırı süratli olduğunu söylerken, otomobilin hızla trafikte seyrettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    Adana’da aşırı hızlı otomobil, marketten çıkan çocuklara çarptı VİDEO

    Adana’da aşırı hızlı otomobil, marketten çıkan çocuklara çarptı #1

    Adana’da aşırı hızlı otomobil, marketten çıkan çocuklara çarptı #2

    Adana’da aşırı hızlı otomobil, marketten çıkan çocuklara çarptı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir