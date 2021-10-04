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- Adana’da aşırı hızlı otomobil, marketten çıkan çocuklara çarptı
Adana’da aşırı hızlı otomobil, marketten çıkan çocuklara çarptı
- İHA
- 04.10.2021 - 17:33
- Güncelleme : 04.10.2021 - 17:41
Adana’nın Pozantı ilçesinde, Atatürk Caddesi Vuslat Sokak üzerindeki bir marketten çıkan Muhammet Yurtçu (14) ile arkadaşı K.S.’ye (14), çarşı merkezi istikametinden gelen otomobil çarptı.
Kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü, kazadan sonra kaçsa da yeniden olay yerine geldi.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, darbedilen sürücüyü linç edilmekten kurtardı.
Adı açıklanmayan otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk kontrollerde Muhammet Yurtçu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazayı yaralı olarak atlatan K.S. isimli çocuk, Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
KAMERAYA YANSIDI
Kazayı gören vatandaşlar, araç sürücüsünün aşırı süratli olduğunu söylerken, otomobilin hızla trafikte seyrettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Adana’da aşırı hızlı otomobil, marketten çıkan çocuklara çarptı VİDEO