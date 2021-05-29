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    Adana’da ‘aşk’ vaadi ile dolandıran çeteye operasyon: 42 gözaltı

    Otoyolda vatandaşları durdurup aşk vaadi ile dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Sabaha karşı yapılan operasyon ile 42 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 29.05.2021 - 13:31
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    Adana’da ‘aşk’ vaadi ile dolandıran çeteye operasyon: 42 gözaltı

    Adana’da dolandırıcılara geçit verilmedi.

    Otoyolda vatandaşları durdurup aşk vaadi ile dolandıran şahıslara yönelik art arda gelen ihbarların ardından, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

    Şüpheli şahıslar, savcılık izni ile 8 ay boyunda teknik ve fiziki takibe alındı.

    Otoyola kadınların getirilmesi, kadınların vatandaşları dolandırdığı anlar polis tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

    ADRES BELİRLENDİ

    Takip sonucu yakalanmasına karar verilen 62 kişinin adresi belirlendi.

    Mersin polisinin katılımı ile sabaha karşı operasyon düzenlendi.

    Adana’da ‘aşk’ vaadi ile dolandıran çeteye operasyon: 42 gözaltı #1

    BİN POLİS KATILDI

    Operasyona özel harekat polisleri, narkotik köpeklerinin de desteği ile bin polis katıldı.

    16’sı erkek, 26’sı kadın olmak üzere toplam 42 kişi gözaltına alındı.

    Adana’da ‘aşk’ vaadi ile dolandıran çeteye operasyon: 42 gözaltı VİDEO

    ELE GEÇİRİLENLER

    Yapılan aramalarda pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca, uyuşturucu, bıçak ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

    Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Adana’da ‘aşk’ vaadi ile dolandıran çeteye operasyon: 42 gözaltı #2

    Adana’da ‘aşk’ vaadi ile dolandıran çeteye operasyon: 42 gözaltı #3

    Adana’da ‘aşk’ vaadi ile dolandıran çeteye operasyon: 42 gözaltı #4

    Adana’da ‘aşk’ vaadi ile dolandıran çeteye operasyon: 42 gözaltı #5

    Adana’da ‘aşk’ vaadi ile dolandıran çeteye operasyon: 42 gözaltı #6

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