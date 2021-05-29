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Adana’da ‘aşk’ vaadi ile dolandıran çeteye operasyon: 42 gözaltı

Adana’da ‘aşk’ vaadi ile dolandıran çeteye operasyon: 42 gözaltı

Otoyolda vatandaşları durdurup aşk vaadi ile dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Sabaha karşı yapılan operasyon ile 42 kişi gözaltına alındı.