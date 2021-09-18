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    Adana'da asker eğlencesinde silahlı kavga: 1 yaralı

    Adana'da, sokakta düzenlenen asker eğlencesinde alkol alma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
    • DHA
    • 18.09.2021 - 03:53
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    Adana'da asker eğlencesinde silahlı kavga: 1 yaralı

    Adana'da merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde sokakta asker eğlencesi düzenlendi.

    Eğlencede iki grup, alkol alma meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf, birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

    BİR KİŞİNİN KOLUNA KURŞUN İSABET ETTİ

    Çıkan çatışmada Salih Can G., koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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    2 TABANCA VE 1 POMPALI AV TÜFEĞİ İLE YAKALANDILAR

    Öte yandan, olayın meydana geldiği bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, kavgaya karıştığı öne sürülen 3 şüpheliyi üzerlerinde 2 tabanca ve 1 pompalı av tüfeğiyle yakalayıp, emniyete götürdü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Adana da asker eğlencesinde silahlı kavga: 1 yaralı #3

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