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Adana'da asker kaçağı dolmuş sürücüsü, koronavirüs uygulamasında yakalandı

Adana'da asker kaçağı dolmuş sürücüsü, koronavirüs uygulamasında yakalandı

Polislerin maske ve sosyal mesafe denetimi yaptığı sırada asker kaçağı olduğu tespit edilen bir dolmuş sürücüsü gözaltına alındı.