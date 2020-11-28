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    Adana'da asker kaçağı dolmuş sürücüsü, koronavirüs uygulamasında yakalandı

    Polislerin maske ve sosyal mesafe denetimi yaptığı sırada asker kaçağı olduğu tespit edilen bir dolmuş sürücüsü gözaltına alındı.
    • İHA
    • 28.11.2020 - 10:03
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 10:05
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    Adana'da asker kaçağı dolmuş sürücüsü, koronavirüs uygulamasında yakalandı

    Türkiye genelinde artan koronavirüs salgını sonrası ek tedbirler ve önlemler alınmaya devam ediliyor.

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, maske takma zorunluluğu bulunan kentin birçok noktasında uygulama yaptı.

    Toplu taşıma araçlarında dezenfektan, sosyal mesafeli oturma düzeni ve maske kullanımını denetleyen ekipler, araçlara binerek, sürücü ve yolculara koronavirüs tedbirlerini anlattı, uyarılarda bulundu.

    RAHAT TAVIRLARI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

    Denetim sırasında bir dolmuşu durduran ekipler sürücü Mehmet E.’nin GBT kontrolünde asker kaçağı olduğunu belirledi.

    Ekipler sürücüyü gözaltına alırken muhabirin ‘Şimdi vatani görevinizi mi yapacaksınız?’ sorusuna ise verdiği ‘O biraz zor’ cevabı ve rahat tavırları ise görenleri şaşırttı.

    Adana'da asker kaçağı dolmuş sürücüsü korona uygulamasında yakalandı İZLE

    DENETİMLER DEVAM EDİYOR

    Öte yandan, ekipler kask ve maske takmayan motosiklet sürücülerini de durdurup cezai işlem uyguladı.


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    Adana da asker kaçağı dolmuş sürücüsü, koronavirüs uygulamasında yakalandı #2

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    Adana da asker kaçağı dolmuş sürücüsü, koronavirüs uygulamasında yakalandı #4

    Adana da asker kaçağı dolmuş sürücüsü, koronavirüs uygulamasında yakalandı #5

    Adana da asker kaçağı dolmuş sürücüsü, koronavirüs uygulamasında yakalandı #6

    Adana da asker kaçağı dolmuş sürücüsü, koronavirüs uygulamasında yakalandı #7

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