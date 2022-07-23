Adana’da asker uğurlama sırasında kimileri akan trafikte araçlarını durdurup, kimileri de kırmızı ışıkta durup çiftetelli oynadı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Adana’da da dün akşam binlerce asker adayı birliklerine uğurlandı.

Kentte bazı asker adayları için uğurlama törenleri sırasında oluşturulan konvoylar pes dedirtti.

Akan trafiği durdurdular

Kimileri akan trafikte araçlarını durdurup çiftetelli oynarken, diğer araçların çaldığı kornaları da hiç duymadı.

Çukurova ilçesinde ise asker konvoyu her kırmızı ışıkta durup çiftetelli oynadı.

Adana'da asker uğurlarken akan trafiği durdurup, çiftetelli oynadılar VİDEO

O anlar kamerada

Öte yandan İHA'nın aktardığına göre araçlar seyir halindeyken asker adayları ve yakınları araçların camlarından sarkarak uzun süre seyir etti.

Bu anlar cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi.