Adana’da askerden yeni gelen kayıp gencin cesedi bulundu

Kanalette cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki gencin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

22 yaşında askerden yeni gelen Burak Tüylüce, 4 Mart günü Adana’nın Seyhan ilçesindeki evine dönmedi.

Bu nedenle ailesi sabah polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Başvuru üzerine aile ile AFAD gencin en son görüldüğü Yalmanlı Mahallesi kırsalında arama çalışması başlattı.

Yapılan arama sonucunda kanalette Tüylüce’nin cansız bedeni bulundu.

ANNE AĞIT YAKTI

Olay yerine Tüylüce’nin annesi Hatice Tüylüce ağlayarak geldi.

Anne Tüylüce’nin ağıt yakması yürekleri dağlarken, dalgıç polisler Tüylüce’nin cansız bedenini kanaletten çıkardı.

Bu sırada kanalet kenarına gelen anne Tüylüce, oğluna son kez bakıp ona el salladı.

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AKRABALARI KOŞARAK GELDİ

Ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, Tüylüce’nin diğer akrabalarının da olay yerine koşarak gelmesi dikkat çekti.

Tüylüce’nin ise nasıl öldüğü otopsinin ardından ortaya çıkacak.