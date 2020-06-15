Adana'da alacak verecek kavgası tutuklanmayla bitti

Alacaklı olduğu Cüneyt Y.'nin evinde silahla ateş açan Adnan K., polisin 30 kilometrelik kovalaması sonunda yakalandı.

Çukurova'nın Güzelyalı Mahallesi'nde meydana gelen olayın sonu hapisle bitti.

12 Haziran Cuma günü gece saat 03:30 sularında bir süre önce bir miktar borç verdiği Cüneyt Y.'yi arayan Adnan K. (36) olumlu cevap alamayınca Cüneyt Y.'nin evini silahla bastı. Cüneyt Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Adnan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KURŞUNLAR HAVADA UÇUŞTU

Adnan K.'nin saldırısına evindeki pompalı tüfekle karşılık veren Cüneyt Y.'nin oturduğu apartmanın önündeki üç araca kurşunlar isabet etti. Adnan K., otomobiline binip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri evinden iki adet ruhsatsız pompalı tüfek çıkan Cüneyt Y.'yi gözaltına aldı.

POLİSLE KOVALAMACA OYNADI

O sırada polis tarafından takibe alınan Adnan K.'nin, çevredeki güvenlik kameralarından Merkez Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi’ndeki iş yerine gittiği tespit edildi. Polisi farkeden Adnan K., aracına binip polisten kaçtı.

KULLANMAK İÇİN ALMIŞ(!)

Kovalamanın ardından yakalanan Adnan K.'nin aracından çıkan 336 adet kullanıma hazır esrara ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 635 TL paraya el konuldu. Adnan K., emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu maddeleri kullanmak için aldığını öne sürdü.

BİRİ SERBEST BİRİ TUTUKLU

Emniyete verdiği ifadeye göre Adnan K.'nin kendisini tabancayla tehdit etmesi üzerine ateş açtığını iddia eden Cüneyt Y. kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kendisine olan borcunu ödemediği için ve kendisine telefonda küfür ettiği için sinirlenerek Cüneyt Y.'nin evine gittiğini söyleyen Adnan K. ise çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklandı.





















