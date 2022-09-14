Adana’da atı yumruklayan seyyar satıcı yakalandı

Yorulup yola devam edemeyen atı yumruklaması kameraya yansıyan seyyar satıcı, gözaltına alındı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana’nın Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 936’ncı Sokak’ta seyyar satıcılık yapan Levent Y. (42), hayvanın ilerlememesine sinirlenip, hareket ettirmeye çalıştı.

Levent Y., bu sırada sokakta oyun oynayan çocukların gözü önünde atını yumrukladı.

Tüyler ürperten anlar

Çevredekiler ise cep telefonu kamerasıyla 12 Eylül'de yaşanan bu korkunç anları görüntüledi.

Levent Y., daha sonra atını hareket ettirerek uzaklaştı.

Adana'da bir kişiden ata yumruklu eziyet VİDEO

Adresinde yakalandı

Görüntülerin yayınlanması üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Levent Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, adresini belirlediği şüpheliyi, Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yakaladı.

‘Alkollüydüm’

Gözaltına alınan Levent Y., alkolün etkisinde olduğunu ve o anlarda ne yaptığını bilmediğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Levet Y., ‘hayvana acımasız ve zalimce işlem yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

At, korumaya alındı

DHA’nın haberine göre at ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.