Adana'da atık öğütücü makinesine giren işçi öldü

Arızalanan atık öğütme makinesinin içine girip kontrol eden işçi, arkadaşının makineyi tekrar çalıştırmasıyla birlikte hayatını kaybetti.

Adana Organize Sanayi Bölgesindeki bir plastik fabrikasında çalışan Aydın Elibol, 2 numaralı atık öğütücü makinesinde arıza çıktığını fark etti.

Elibol, arızalanan atık öğütücünün kazanına demir sıkıştığı için makineyi durdurup demiri çıkarmaya kazanın içine girdi.

Bu sırada M.K. isimli bir işçi makinaların olduğu kısma geldi. M.K. 1 numaralı atık öğütücü makinasının çalıştırmak için düğmeye bastı.

MAKİNENİN İÇİNDE YARALANIP BAĞIRDI

Ancak 2 numaralı makine çalışınca Elibol, makinenin içinde ağır yaralanıp bağırmaya başladı. M.K. hemen makineyi durdurup, yardım istedi.

Olay yerine sağlık, Can-Kur ve AFAD ekipleri çağrıldı. Ancak Elibol, feci şekilde can verdi.





ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Elibol’un cansız bedeni, makineden çıkartılıp Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. M.K. ise “taksirle ölüme sebebiyet vermekten” gözaltına alındı.

DİĞER MAKİNEYİ ÇALIŞTIRMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

M.K.’nın ifadesinde, “Makinelerin olduğu bölüme çalışmaya gittim. Bu sırada Aydın Elibol 2 numaralı makinenin kazan bölümünün içindeydi. Ben 1 numaralı makineyi çalıştırmak için düğmelerin olduğu panoya gittim.

Düğmeye bastım ancak çalıştırmak istediğim makine çalışmayınca ben hemen düğmeye basarak geri durdurdum. Aydın bağırınca ben kazara 1 yerine 2 numaralı makineyi çalıştırdığımı anladım.

"MAKİNE PARÇALAMIŞTI"

Hemen Aydın’ın yanına gidip çıkarmak istedim ancak Aydın’ı makine parçalamıştı. Bunun üzerine bağırarak yardım istedim. Benim bu olayda bir kastım yok. Aydın ile çok iyi bir arkadaşlığımız vardı. Olay tamamen kazara oldu.” dediği öğrenildi.