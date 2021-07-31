Esnaf tarafından bakımı yapılan sokak köpeği, motosikletli bir kişi tarafından av tüfeği ile vuruldu. Köpeğe bakan Mustafa Karagül, "Yapan kişi gerekli ne cezası varsa çeker umarım" dedi.

Adana'nın Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi'nde bir sokak köpeği, kimliği henüz belirlenemeyen şahıs tarafından vuruldu.

Motosikletiyle bölgeye gelerek, esnafın 'Sarı' ismini verdiği köpeği öldüren şahıs olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyarak dışarıya çıkan çay ocağı sahibi Mustafa Karagül, dışarı çıktığında hayvanı kanlar içinde buldu.

"KİMSEYE ZARARI OLMAYAN BİR KÖPEKTİ.."

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sarı ismini köpeğe kendi kızının koyduğunu anlatan Karagül ise şu ifadeleri kullandı;

"Kimseye zararı olmayan bir köpekti. Hayvan sevmek için cins köpek olmak zorunda değil. Üzülüyoruz, bunun için ilgili mercilere haber verdik.

Adana'da av tüfeğiyle vurulan sokak köpeği öldü VİDEO





"UMARIM GEREKENLER YAPILIR"

Umarım gereken her şey yapılır bir an önce. Yapan kişi gerekli ne cezası varsa çeker umarım."

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.





