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    Adana'da baba-oğul, polis gelince uyuşturucuları çorapla attı

    Evlerine düzenlenen baskında polisten uyuşturucuyu saklamak isteyen baba ve oğlu, çorapların arasına sıkıştırdıkları uyuşturucuları bahçeye fırlattı.
    • 21.05.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 11:37
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    Adana'da baba-oğul, polis gelince uyuşturucuları çorapla attı

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları sürüyor.

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

    Yapılan araştırmanın ardından ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Bahattin Özer ile oğlu İsmail Özer’in adresine operasyon düzenledi.

    Çoraplarla birlikte bahçeye attılar

    Polisin evin etrafını sardığını gören baba ile oğlu, uyuşturucuları gizledikleri çorapları evin arka bahçesine attı. Narkotik polisi, Bahattin ile İsmail Özer’i gözaltına aldı. Bahçede yapılan aramalarda bulunan çorapların içinde 1 kilo 800 gram eroin ile 75 gram metamfetamin ele geçirildi.

    Tutuklandılar

    Emniyette susma haklarını kullanan Bahattin ve İsmail Özer, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Adana da baba-oğul, polis gelince uyuşturucuları çorapla attı #1

    Adana da baba-oğul, polis gelince uyuşturucuları çorapla attı #2

    Adana da baba-oğul, polis gelince uyuşturucuları çorapla attı #3

    Adana da baba-oğul, polis gelince uyuşturucuları çorapla attı #4

    Adana da baba-oğul, polis gelince uyuşturucuları çorapla attı #5

    Adana da baba-oğul, polis gelince uyuşturucuları çorapla attı #6


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