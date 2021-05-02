Babası ve ağabeyini öldüren zanlının bıçakla polise saldırdığı öğrenildi.

Adana'da yaşayan ve alkol bağımlısı olan 39 yaşındaki Ferhat K., çıkan kavgada önce babasını ardından da ağabeyini öldürdü.

Cinayeti kabul eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BABASI VE AĞABEYİNİ BIÇAKLADI

Anne ve babasıyla işe gitmek istemediğini söyleyerek tartışmaya başlayan Ferhat K., babasının üzerine yürüdü. Tartışma sırasında eve gelen ağabey Ufuk K., ise kardeşine “İşe gidip çalışacaksın, ne demek gitmiyorum” diye kızıp tokat atarak anne ve babasıyla kavga etmemesini söyledi.

Tokat üzerine sinirlenen Ferhat K., mutfaktan aldığı bıçakla babası ve ağabeyini öldürdü.

Adana'da, babası ve ağabeyini öldüren zanlının polise saldırdığı ortaya çıktı ViDEO

POLİSE DE SALDIRMIŞ

Tutuklanan Ferhat K.’nın 2016 yılında Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan 10 ay hapis cezası aldığı ve 3 ayrı basit yaralama suçundan kaydı bulunduğu için arandığı ancak kendisini almak için eve gelen ekiplere direndiği ortaya çıktı.

Zanlının cezaevine gitmemek için önce kendine zarar verdiği, daha sonrada polise bıçakla saldırdığı öğrenildi. Zanlının eve girip kendini almaya çalışan polisi de parmaklarından bıçakla yaraladığı, polisin zanlıyı güç kullanarak yakaladığı ortaya çıktı.



