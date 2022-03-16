Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü ile yanındaki iki arkadaşı, birkaç kilometre süren takip sonucu kaza yapıp, yakalandı. 16 yaşındaki sürücünün, babasına ait aracı habersiz aldığı öğrenildi.

Adana’nın Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 01 EEK 03 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Birkaç kilometre süren takip sırasında aracın direksiyon kontrolünü yitiren sürücü, kaldırıma çıkıp yön tabelasına çarptı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Gece saatlerinde meydana gelen kazanın ardından aracı terk edip, yaya olarak kaçışı sürdürmek isteyen sürücü ve yanındaki iki arkadaşı, kısa sürede yakalandı.

Polisin yaptığı incelemede, 18 yaşından küçük olduğu saptanan sürücünün S.Ö. (16), kaza yaptığı aracın ise babasına ait olduğu belirlendi.

Adana'da babasından izinsiz aldığı araçla polisten kaçıp, kaza yaptı VİDEO

İZİNSİZ ALDI, CEZAYI YEDİ

S.Ö.’nün, babası uyuduktan sonra aracı izinsiz aldığı öğrenildi.

Ehliyetsiz sürücü ile araç sahibi babasına para cezası kesildi.