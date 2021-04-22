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    Adana'da babasının silahıyla kendini vuran Medine defnedildi

    Tabancayla oynadığı sırada kazara kendisini vuran ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki Medine Güçlü toprağa verilirken, babasının gözaltı işlemleri sürdü.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 16:18
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    Adana'da babasının silahıyla kendini vuran Medine defnedildi

    20 Nisan Salı günü saat 14.00 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’ndeki 2 katlı evin en üst katında bir gürültü oluştu.

    Mutfakta oturduğu sırada silah sesi duyan Refika Güçlü, salona koştu. Güçlü, kızı Medine'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu.

    Refika Güçlü'nün yardım istediği komşuları, Medine'yi otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü.

    KURTARILAMADI

    Tedaviye alınan Medine'nin, başından tabancayla vurulduğu belirlendi. Ambulansla sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilen Medine, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Medine'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    Adana da babasının silahıyla kendini vuran Medine defnedildi #1

    BABANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede tabanca, boş kovan ve mermi çekirdeği bulundu. Yapılan araştırma sonucu Medine’nin, babası Emrah Güçlü’ye ait ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada kazara kendisini vurduğu saptandı. Bunun üzerine polis, baba Emrah Güçlü’nün yakalanması için çalışma başlattı.

    Adana da babasının silahıyla kendini vuran Medine defnedildi #2

    TOPRAĞA VERİLDİ

    Medine Güçlü'nün cenazesi, yakınları tarafından dün morgdan teslim alındıktan sonra toprağa verildi. Şehir dışında çalıştığı belirlenen babası Emrah Güçlü ise bugün kente gelir gelmez gözaltına alındı.

    Adana da babasının silahıyla kendini vuran Medine defnedildi #3

    "KEŞKE TABANCAYI EVDE BIRAKMASAYDIM"

    Polis merkezine götürülen Güçlü’nün, ifadesinde, ruhsatsız tabancayı nereden temin ettiğini söylemediği bildirildi. Güçlü'nün, “İl dışındaydım. Çocuk silahla oynarken kendini vurmuş. Keşke tabancayı evde bırakmasaydım.” dediği öğrenildi.

    Adana da babasının silahıyla kendini vuran Medine defnedildi #4

    YAKINI, GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

    İşlemleri tamamlanan Güçlü, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi’ne götürüldü. Bu sırada Güçlü’nün yakını olduğu öğrenilen bir kadın, gazetecilere tepki göstererek “Çekme, kırarım kameranı. Gel iç çamaşırımı göstereyim de onu çek” dedi.

    Güçlü, daha sonra adliyeye sevk edildi.

    Adana da babasının silahıyla kendini vuran Medine defnedildi #5

    Adana da babasının silahıyla kendini vuran Medine defnedildi #6

    Adana da babasının silahıyla kendini vuran Medine defnedildi #7

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