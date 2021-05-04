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    Adana'da bacanakların kavgası kanlı bitti

    Adana'da bacanaklar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.
    • AA
    • 04.05.2021 - 00:40
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    Adana'da bacanakların kavgası kanlı bitti

    İsmail A, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde oturan bacanağı Muhammet Sait T'nin evindeyken henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail A. ve bacanağı Muhammet Sait T, bıçakla yaralandı.

    Kavga seslerini duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Adana da bacanakların kavgası kanlı bitti #1

    YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

    Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan İsmail A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Adana da bacanakların kavgası kanlı bitti #2

    Muhammet Sait T'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    İsmail A'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Adana da bacanakların kavgası kanlı bitti #3

    Adana da bacanakların kavgası kanlı bitti #4

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