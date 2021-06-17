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    Adana'da bakkal, yüzü maskeli biri tarafından silahlı saldırıya uğradı

    Adana'da evinin yakınındaki bakkalda oturan Eray T. kimliği belirsiz, maskeli biri tarafından silahlı saldırıya uğradı.
    • DHA
    • 17.06.2021 - 00:33
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    Adana'da bakkal, yüzü maskeli biri tarafından silahlı saldırıya uğradı

    Adana'da kimliği belirsiz bir kişi, bakkalda oturan Erat T.'ye silahlı saldırıda bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Eray T. hastaneye kaldırıldı.

    SALDIRGAN KAÇTI

    Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Eray T., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise motosiklete binip, olay yerinden kaçtı.
    Silah sesleri üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri tarafından bir özel hastaneye götürülen Eray T., buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    Adana da bakkal, yüzü maskeli biri tarafından silahlı saldırıya uğradı #1

    HAYATİ TEHLİKESİ VAR

    Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Eray T.'nin tedavisi devam ediyor. 
    saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü devam ediyor.

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