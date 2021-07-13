İki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen silahtan çıkan mermi, bakkal gitmekte olan Cem Taşkömür’ün göğsüne isabet etti. Taşkömür kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Adana’da merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde, husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtı.

O sırada bakkala gitmekte olan Cem Taşkömür (26), nereden geldiği belli olmayan bir merminin göğsüne isabet etmesiyle yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı.

Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Cem Taşkömür, çevredekilerin yardımıyla bakkalın içine alındı.

Bölgeye aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adana'da, bakkala giderken göğsünden vuruldu VİDEO

<br />

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Taşkömür, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balcalı Hastanesi’ne götürüldü.

Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

“BAKKALDAN BEZ ALIP TAMPON YAPTIM”

Taşkömür’ün yarasına tampon yapan Kenan İşçimen, “İki grup burada birbirine ateş açtı. Biz de onları seyrederken Cem vuruldu. Bana, ‘Vuruldum ağabey’ deyince, bakkaldan bez alıp, tampon yaptım. Durumu kötü görünmüyordu. Ambulansa alınırken, nefesinin daraldığını söyledi.” ifadelerini kullandı.