Adana'da balık istifi göçmen kaçakçılığı

Polis ekiplerinin durdurduğu otobüsün şoför dinlenme kabininden 13 Afganistan uyruklu kaçak göçmen çıktı. Otobüs şoförleri hakkında adli işlem uygulandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği öğrenilen kaçak göçmelerin bir yolcu otobüsüyle taşındığı bilgisine ulaştı.

Kentte önlem alan polis, merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı’nda 01 DUU 13 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.

13 KİŞİ, ŞOFÖR DİNLENME KABİNİNDEN ÇIKTI

Araçta yapılan aramada şoför dinlenme bölümünde balık istifi oturan Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı.

ŞOFÖRLERE ADLİ İŞLEM UYGULANDI

İstanbul’a gitmek için ülkeye giriş yaptıkları belirlenen göçmenler, Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Otobüs şoförleri Y.C. ile İ.D.’ye ise ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem uygulandı.













