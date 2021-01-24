Euro
9.0228
0.53%
Dolar
7.4103
0.58%
Altın
441.91
-0.28%
Borsa
1.542
-0.59%
Bitcoin
241.979
2.11%
EXEN Coin
18.92
0.90%
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Adana'da balık istifi göçmen kaçakçılığı

    Polis ekiplerinin durdurduğu otobüsün şoför dinlenme kabininden 13 Afganistan uyruklu kaçak göçmen çıktı. Otobüs şoförleri hakkında adli işlem uygulandı.
    • DHA
    • 24.01.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 13:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da balık istifi göçmen kaçakçılığı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

    Ekipler, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği öğrenilen kaçak göçmelerin bir yolcu otobüsüyle taşındığı bilgisine ulaştı.

    Kentte önlem alan polis, merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı’nda 01 DUU 13 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.

    13 KİŞİ, ŞOFÖR DİNLENME KABİNİNDEN ÇIKTI

    Araçta yapılan aramada şoför dinlenme bölümünde balık istifi oturan Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı.

    ŞOFÖRLERE ADLİ İŞLEM UYGULANDI

    İstanbul’a gitmek için ülkeye giriş yaptıkları belirlenen göçmenler, Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Otobüs şoförleri Y.C. ile İ.D.’ye ise ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem uygulandı.

    Adana da balık istifi göçmen kaçakçılığı #1

    Adana da balık istifi göçmen kaçakçılığı #2

    Adana da balık istifi göçmen kaçakçılığı #3

    Adana da balık istifi göçmen kaçakçılığı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir