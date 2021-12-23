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    Adana'da balkondan düşen 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti

    Seyhan ilçesinde 5'inci kattaki dairenin balkonundan toprak zemine düşen 4 yaşındaki Alya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 23.12.2021 - 09:01
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    Adana'da balkondan düşen 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti

    Adana'nın Seyhan ilçesinde 22 Aralık'ta yaşanan olayda, 4 yaşındaki Alya Karavuş, balkondaki demir korkuluklara tırmandı.

    5 KAT AŞAĞI DÜŞTÜ

    O esnada korkuluk ile tavan arasındaki boşlukta dengesini kaybeden küçük kız, 5'inci kattaki evlerinden toprak zemine çakıldı.

    Çocuklarının düştüğünü fark eden ebeveynleri hemen araçlarıyla kızlarını özel bir hastaneye götürdü.

    MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

    Hastanede tedavi altına alınan Alya, bugün gece saat 02.00 sıralarında yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Küçük kızın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Adana da balkondan düşen 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti #1

    Adana da balkondan düşen 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti #2

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