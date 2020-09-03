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    Adana'da banka müşterisi, güvenlik görevlisini bıçakladı

    Bankada tartışma çıkaran müşteri tarafından bıçaklanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.
    • İHA
    • 03.09.2020 - 13:38
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 13:38
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    Adana'da banka müşterisi, güvenlik görevlisini bıçakladı

    Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde bulunan özel bir bankaya giden 60 yaşındaki Hamit B., sıra nedeniyle bir kişiyle tartışma yaşadı.

    Bunun üzerine bankanın özel güvenlik görevlisi Mehmet O., Hamit B.’ye uyarıda bulundu.

    BIÇAKLA SALDIRDI

    Hamit B. ise uyarının üzerine bıçak çekip güvenlik görevlisine saldırırken, daha sonra da yaklaşan herkesi bıçaklayacağını söyledi.

    Adana'da banka müşterisi güvenlik görevlisini bıçakladı

    BİBER GAZLI MÜDAHALE

    Hamit B., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polise de karşı koydu. Bunun üzerine polis biber gazı kullanarak şahsı etkisiz hale getirip, gözaltına aldı.

    Adana da banka müşterisi, güvenlik görevlisini bıçakladı #1

    GÜVENLİK GÖREVLİSİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Hamit B. polis merkezine götürülürken, yaralı Mehmet O. ise olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Adana da banka müşterisi, güvenlik görevlisini bıçakladı #2

    Adana da banka müşterisi, güvenlik görevlisini bıçakladı #3

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