Bankada tartışma çıkaran müşteri tarafından bıçaklanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde bulunan özel bir bankaya giden 60 yaşındaki Hamit B., sıra nedeniyle bir kişiyle tartışma yaşadı.

Bunun üzerine bankanın özel güvenlik görevlisi Mehmet O., Hamit B.’ye uyarıda bulundu.

BIÇAKLA SALDIRDI

Hamit B. ise uyarının üzerine bıçak çekip güvenlik görevlisine saldırırken, daha sonra da yaklaşan herkesi bıçaklayacağını söyledi.

Adana'da banka müşterisi güvenlik görevlisini bıçakladı

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Hamit B., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polise de karşı koydu. Bunun üzerine polis biber gazı kullanarak şahsı etkisiz hale getirip, gözaltına aldı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ HASTANEYE KALDIRILDI

Hamit B. polis merkezine götürülürken, yaralı Mehmet O. ise olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



