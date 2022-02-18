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    Adana’da baş ağrısıyla gittiği hastanede, burnundan taş çıkarıldı

    Baş ağrısı ve burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye giden Çiğdem Çeliköz’ün burnundan, rinolit denilen burun taşı çıkarıldı.
    • İHA
    • 18.02.2022 - 10:21
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    Adana’da baş ağrısıyla gittiği hastanede, burnundan taş çıkarıldı

    Adana’da ikamet eden Çiğdem Çeliköz’de (26) bir süre önce burun tıkanıklığı, akıntı, baş ağrısı ve uyku bozukluğu başladı.

    Daha önceki muayenelerinde sinüzit teşhisi konulan Çeliköz, Seyhan Devlet Hastanesi’nde kulak, burun, boğaz polikliniğine gitti.

    Yapılan tetkiklerde, Çeliköz’ün burnunda taş olduğu belirlendi.

    BURNUNDAN FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE TAŞ ÇIKARILDI

    Uzman Dr. İbrahim Canbolat tarafından konulan teşhiste Çeliköz’ün burnunda fındık büyüklüğüne yakın taş kitlesi olduğu belirlendi.

    Tıpta nadir görünen ‘rinolit’ denilen burun taşı, ameliyatla çıkartıldı. Taşlar incelenmek üzere patolojiye gönderildi.

    “ÇIKARDIĞIMIZ TAŞ, KENDİLİĞİNDEN OLUŞMUŞ”

    Ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden Dr. Canbolat, burun taşlarının genellikle burun boşluğunda unutulmuş yabancı bir cisim ya da kan pıhtısı üzerinde magnezyum ve fosfat tuzlarının çökelmesi ile oluştuğunu ifade ederek, “Çiğdem Çeliköz’ün burnundan çıkardığımız taş, kendiliğinden oluşmuş. Sinüs akıntılarından kaynaklanan bir sorunu var. Ameliyat sonrası gereken tetkikler yapıldıktan sonra tekrar etmemesi için tedaviye devam edeceğiz.” dedi.

    “KENDİMİ YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM”

    Çiğdem Çeliköz ise uzun süredir baş ağrısı, uyku bozukluğu, nefes alamama problemi yaşadığını belirterek, “Burnumda kötü kokulu akıntı, baş ağrısı, burundan nefes almada zorluk gibi şikayetler yaşıyordum. Çok çabuk hastalanıyor, uyku bozukluğu çekiyordum. Uzman Dr. İbrahim Canbolat benim durumumun nadir rastlanan bir vaka olduğunu söyledi ve ilgilendi. Şu anda kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum.” diye konuştu.

    Adana’da baş ağrısıyla gittiği hastanede, burnundan taş çıkarıldı #1

    Adana’da baş ağrısıyla gittiği hastanede, burnundan taş çıkarıldı #2


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