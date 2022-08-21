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    Adana'da başıboş köpeler, ailesiyle eve dönen motosikletliye saldırdı

    Motosikletiyle ailesiyle birlikte evine dönen Erhan Yurdunmalı, sokak köpeklerin saldırısına uğradı. Yaşanan olayda baldırından ısırılan adam, "Bu köpekler zarar görmeden toplatılsın" dedi.
    • 21.08.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 10:24
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    Adana'da başıboş köpeler, ailesiyle eve dönen motosikletliye saldırdı

    Sokaklarda gezen başıboş köpekler, vatandaşların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

    Yaralanmalara hatta ve hatta ölümlere bile neden olan başıboş köpekler, bu kez de kendilerini Adana'da gösterdi.

    Bacağından ısırıldı

    Eşi ve çocuklarıyla motosiklette evine dönen Erhan Yurdunmalı, kentin Sarıçam ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde sokak köpeklerin saldırısına uğradı.

    Saldırıda Erhan Yurdunmalı, sahipsiz köpekler tarafından sağ baldırından ısırıldı.

    "Durduğum an ısırdı"

    Olay anını anlatan Yurdunmalı, "Eşim beni aradı, markette olduklarını söylediler. İş dönüşü onları aldım. Evimize 500 metre kala köpekler yoğun şekilde oradaydı. Oradan geçerken saldırıya uğradık. Motosikleti süremedim, sürsem çocuklarım veya eşim zarar görecekti ya da kaza yapacaktım. Mecburen durmak zorunda kaldım, durduğum an ısırdı zaten." dedi.

    Adana'da başıboş köpeler, ailesiyle eve dönen motosikletliye saldırdı ViDEO

    Adana da başıboş köpeler, ailesiyle eve dönen motosikletliye saldırdı #1

    "Çocuklarım zarar görseydi bunun hesabını kim verecekti"

    Kendisinde de hayvan sevgisi olduğu söyleyen Yurdunmalı, "Daha önce hayvan besledik ama bu şekilde olmaz. Çocuklarım zarar görseydi bunun hesabını kim verecekti. Ağır bir hasarda alabilirdim. Yetkililere buradan sesleniyorum, bu köpekler zarar görmeden toplatılsın." diye konuştu.

    Adana da başıboş köpeler, ailesiyle eve dönen motosikletliye saldırdı #2

    Adana da başıboş köpeler, ailesiyle eve dönen motosikletliye saldırdı #3


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