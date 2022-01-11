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    Adana'da bazı evleri su bastı

    Merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki sağanak yağış nedeniyle evleri su altında kalan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.
    • AA
    • 11.01.2022 - 09:29
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    Adana'da bazı evleri su bastı

    Adana'da sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

    Kent merkezinde gece boyunca etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Sürücüler ve yayalar su birikintileri dolayısıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.

    SU BAKININDA EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı evlerde ise su baskınları yaşandı.Vatandaşlar, evlerindeki suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalıştı.

    Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde evini su basan 6 çocuk babası Ali Işık, yağış nedeniyle eşyalarının su içerisinde kalarak kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

    "BÜTÜN EŞYALARIMIZ SU ALTINDA KALDI"

    Uyudukları sırada su baskınını fark ettiklerini anlatan Işık, "Baktık rögarlar tıkanmış taşıyor. Apar topar kalktık. Biraz bekledik belki durur diye. Daha sonra hanımla birlikte çocukları komşuya gönderdik. Bütün eşyalarımız su altında kaldı. Çocuklarımız perişan oldu. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

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