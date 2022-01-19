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    Adana'da bebek arabasıyla hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı

    Adana'da bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerinin peşine düşmesi sonucu yakalandı ve gözaltına alındı.
    • AA
    • 19.01.2022 - 07:09
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    Adana'da bebek arabasıyla hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı

    Adana Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, bebek arabasıyla ara sokaklarda dolaşan bir kişinin durumundan şüphelenince durdurmak istedi.

    Ekiplerin ikazına rağmen kaçmaya çalışan şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonrası yakalandı.

    BEBEK ARABASIYLA HIRSIZLIK YAPTI

    Bebek arabasında ve şüphelinin üzerinde arama yapan polis, çalıntı olduğu değerlendirilen su saati ve borusu buldu.

    Yapılan araştırmada 3 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli A.K, polis merkezine götürüldü.

    Adana da bebek arabasıyla hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı #1

    Adana da bebek arabasıyla hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı #2

    Adana da bebek arabasıyla hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı #3

    Adana da bebek arabasıyla hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı #4


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