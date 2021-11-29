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- Adana'da bekçilere boyacıyım diyen kişi hırsız çıktı
Adana'da bekçilere boyacıyım diyen kişi hırsız çıktı
Adana’da devriye gezen bekçilerin durdurduğu kişi boyacı olduğunu söylerken yapılan GBT sorgusunda hırsız olduğu tespit edildi.
- İHA
- 29.11.2021 - 05:57
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Karafatma Caddesi üzerinde devriye gezen bekçiler, elinde poşet ve metal merdivenle yürüyen Sedat İ. (46) durdurdu.
HIRSIZLIKTAN 15 ADET SUÇ KAYDI VAR
Durdurulan Sedat İ., boyacı olduğunu söylerken yapılan GBT sorgusunda 15 adet hırsızlıktan suç kaydı olduğu belirlendi.
ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA ÇANTA ÇIKTI
Sedat İ’in elindeki çöp poşetini açan bekçiler çok sayıda çanta ve gıda malzemesi buldu.
ÇANTALARI ÇÖPTEN BULDUĞUNU SÖYLEDİ
Bekçiler şüpheli Sedat İ’yi malzemeleri nereden buldun diye soru yöneltti. Sedat İ. hepsini çöpten bulduğunu söyleyerek kendisini kurtarmak istedi. B
ir süre sonra çelişkili ifade veren Sedat İ., gıda malzemesi, metal merdiven ve çantaları farklı iş yerlerinden çaldığını itiraf etti.
Şüpheli Sedat İ. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.