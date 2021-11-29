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Adana'da bekçilere boyacıyım diyen kişi hırsız çıktı

Adana'da bekçilere boyacıyım diyen kişi hırsız çıktı

Adana’da devriye gezen bekçilerin durdurduğu kişi boyacı olduğunu söylerken yapılan GBT sorgusunda hırsız olduğu tespit edildi.