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    Adana'da bekçilere saldırdıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı

    Adana'da şüpheli bir şahıs önce bekçilere saldırdı, sonra kaçtı. Polis kaçan şüpheliyi bir evin bahçesinde saklanırken buldu.
    • DHA
    • 22.05.2021 - 05:34
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    Adana'da bekçilere saldırdıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı

    Adana’da mahallede denetim faaliyetlerini sürdüren bekçiler bir taksiyi durdurdu.

    Taksiden inen Ramazan T., bekçilere saldırarak kaçmaya başladı.

    Bekçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polisler sevk edildi.

    POLİS BÖLGEYİ DİDİK DİDİK ARADI

    Bölgede didik didik arama yapan polisler, kaçan şüpheliyi bir evin bahçesinde saklanırken yakaldı.

    Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Adana da bekçilere saldırdıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı #1

    Adana da bekçilere saldırdıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı #2

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