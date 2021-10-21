Adana’da bel ağrısı ile gittiği hastaneden felç çıktı

Bel ağrısı şikayeti ile özel bir hastanede ameliyat olan Sıdıka Yeşil, doktor hatası nedeniyle yürüyemediğini, hastanedeyken hemşirelerin kendisine eziyet ettiğini söyledi.

Adana’da şiddetli bel ağrısı şikayeti ile özel bir hastaneye giden Sıdıka Yeşil (79), muayenede belinde kitle olduğunu öğrendi.

Belinden operasyon geçiren 7 çocuk annesi Yeşil, Opr. Dr. A.D. tarafından ikinci kez ameliyat edildi.

Yoğun bakım ünitesine alınan Yeşil, ayaklarının tutmadığını fark edince, durumunu doktora sordu.

Doktorun kendisine 'Yürürsün, sıkıntı yok' dediğini öne süren Yeşil, tedavi sürecinde ayağa kalkamadığı için günlük ihtiyaçlarını karşılayamadığını, altının bezlendiğini ve tuvaletini yapmaması için hemşireler tarafından aç ve susuz bırakıldığını iddia etti.

"KORKUDAN SUSTUM"

Yeşil, iddialarına yönelik şu açıklamalarda bulundu:

"Hemşire 'Yat yerine, yemek yersen altını açmak zorunda kalırız. Sana yemek yok' dedi. Su istedim, vermediler. İtekleyip yataktan düşürüp darbettiler. Doktor geldiğinde yoğun bakımda şiddete maruz kaldığımı söyledim. Doktor da bana 'Sakın çocuklarına söyleme. Sana 2 tane tekerlekli sandalye alırız' dedi. Korkudan sustum.

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“SENİ BU HASTANEDE YOK EDERİM DİYE TEHDİT ETTİ”

Bana şiddet uygulayan hemşire devamlı, 'Eğer çocuklarına bir şey anlatırsan, seni bu hastanede yok ederim' diyerek tehdit etti. Hemşireler, her eziyeti yapıyor, çimdikleyip kollarıma vuruyorlardı.

“YÜRÜMEMİN NEREDEYSE İMKANSIZ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM”

Taburcu olduktan sonra darp raporu alıp, başka bir hastaneye gittim. Beni muayene eden doktor, ayaklarıma giden sinirlerin ameliyat sırasında kesildiğini söyledi. Artık yürümemin neredeyse imkansız olduğunu öğrendim.





“YÜRÜYEREK GİRDİM, SAKAT ÇIKTIM”

Sorumlulardan şikayetçi oldum. Hastaneye yürüyerek girdim, sakat çıktım. Beni bu hale getirdiler. Doktorlar ya beni ayağa kaldıracaklar ya da en ağır cezayı çekecekler."

HASTANE MORLUKLAR İÇİN YATAK YARASI DEDİ

Özel hastanenin yetkilileri, Yeşil'in kemik kanseri olduğunu, omurgasındaki kırık nedeniyle ameliyat edildiğini, operasyon sırasında doktor hatası yaşanmadığını söyledi.

Yetkililer, Yeşil'in vücudundaki morlukların ise yatak yarasından kaynaklandığını iddia etti.