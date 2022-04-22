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    Adana'da Belediye Başkanı'na yumurtayla saldıran şahıslar adliyede

    Seyhan Belediye Başkanı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde başkana yumurtayla saldıran şüpheliler, yakalanarak adliyeye sevk edildi.
    • 22.04.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 17:40
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    Adana'da Belediye Başkanı'na yumurtayla saldıran şahıslar adliyede

    Adana Seyhan Belediyesi, dün Dağlıoğlu Mahallesi’nde toplu iftar programı düzenledi.

    İftar programına katılan bir grup, Başkan Akif Kemal Akay’a yaklaşarak yumurta fırlattı. Şüpheliler, başkanın korumaları ve iftara katılan mahalleli tarafından durduruldu.

    Başkan üzerini değiştirip iftara devam etti

    Saldırı sonrası üzerini değiştiren Başkan Akay, geri dönerek iftar yemeğine devam etti. Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, Akay’a saldıranların yakalanması için çalışma başlattı.

    DHA'nın haberine göre, ekipler, şüphelilerin Yasin Ç., Ferhat D., Mehmet A. ve Fırat K. olduğunu belirledi. Evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

    Adana da Belediye Başkanı na yumurtayla saldıran şahıslar adliyede #1

    300 yerine 130 Ramazan kolisi verdiğini iddia ettiler

    Şüpheliler Akay’ın, 300 Ramazan kolisi vermeyi vadettiğini ancak 130 koli vermesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

    Şüpheliler adliyeye sevk edildi

    Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından adliyeye sevk edildi.


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