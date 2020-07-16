Adana'da belediyede çifte cinayet işleyen sanığa müebbet

Adana Çukurova Belediyesi'nde zabıta müdürü ve komiserinin tabancayla öldürülmesi ve bir zabıta amirinin de yaralanmasıyla ilgili dava, bugün görüldü.

Eski zabıta memuru sanık Ahmet Altuğ'un, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşma, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.

Duruşmada, müştekilerden bazıları ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık olarak yargılanan Ahmet Altuğ'un, "tasarlayarak iki kişiyi öldürmek, öldürmeye teşebbüs, silahla tehdit ve ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

"PİŞMANIM"

Altuğ savunmasında, pişman olduğunu belirterek, "Yardımı ben çağırdım, 'polisi, savcıyı, ambulansı çağırın gelsin' diye bağırdım. Başlarında bekledim. Çok pişmanım, keşke belediyeye gitmeseydim." dedi.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, biri ağırlaştırılmış iki kez müebbet ve 20 yıl hapis cezası verdiği sanık Altuğ'un tutukluluğunun devamını da kararlaştırdı.

OLAYIN GERÇEKLEŞMESİ

Çukurova Belediyesi'nde, 7 Aralık 2018'deki silahlı saldırıda zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu (51) ve zabıta komiseri Habil Aykan'ı (52) öldürdüğü, zabıta amiri Kenan Özdemir'i (52) de yaraladığı öne sürülen Fen İşleri Müdürlüğü Yol Şantiyesi zabıta memuru Ahmet Altuğ hakkında dava açılmıştı.