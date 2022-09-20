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Adana'da berberi öldüren müşteri: Babamın mezarına küfretti, vurdum

Adana'da berberi öldüren müşteri: Babamın mezarına küfretti, vurdum

Berber Atakan Denizli’yi tabancayla öldüren Özgür Tekin, yakalandı. İkilinin bir süre önce tıraş olurken tartıştığı öğrenilirken Tekin, "Babamın mezarına küfretti, zoruma gitti, ben de vurdum" dedi.