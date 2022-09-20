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- Adana'da berberi öldüren müşteri: Babamın mezarına küfretti, vurdum
Adana'da berberi öldüren müşteri: Babamın mezarına küfretti, vurdum
- 20.09.2022 - 10:52
- Güncelleme : 20.09.2022 - 11:10
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi’nde park halindeki motosikletine binen berber Atakan Denizli (19), kendisini sokakta takip edip yanına yaklaşan Özgür Tekin’in (21) silahlı saldırısına uğradı.
Özgür Tekin’in tabancasından çıkan mermi, Atakan Denizli’nin göğsüne isabet etti.
19 yaşındaki Denizli, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Berber yaşamını yitirdi
Çevredekiler, giysilerini çıkarıp Denizli’nin yarasına tampon yaptı. Atakan Denizli, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki hastaneye kaldırıldı.
Ameliyata alınan Denizli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
O anlar kaydedildi
Öte yandan Atakan Denizli’nin vurulma anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Denizli’nin, park halindeki motosikletine bindiği, Tekin’in ise tabancayla ateş açtığı anlar yer aldı. Saldırgandan kurtulmak isteyen Denizli’nin, ayakkabısını fırlattığı ancak merminin hedefi olmaktan kaçamadığı görüldü.
Tıraş sırasında tartışmışlar
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından yaptığı çalışmada, eşkalini belirlediği Özgür Tekin’i, arkadaşının Yenibey Mahallesi’ndeki evinde saklanırken yakaladı.
Mahallede berberlik yapan Atakan Denizli ile Özgür Tekin’in tıraş sırasında tartıştığı öğrenildi.
"Babamın mezarına küfretti, ben de vurdum"
Gözaltına alınan Tekin'in, ifadesinde "Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum." dediği öğrenildi.
DHA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen Özgür Tekin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.