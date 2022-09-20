Petrol
92.57
0.62%
Euro
18.3776
0.26%
Dolar
18.3049
0.06%
Altın
984.61
0.05%
Borsa
3271
0.00%
Bitcoin
357.817
3.81%
BTXN Coin
8.01
-1.35%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Adana'da berberi öldüren müşteri: Babamın mezarına küfretti, vurdum

    Berber Atakan Denizli’yi tabancayla öldüren Özgür Tekin, yakalandı. İkilinin bir süre önce tıraş olurken tartıştığı öğrenilirken Tekin, "Babamın mezarına küfretti, zoruma gitti, ben de vurdum" dedi.
    • 20.09.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 11:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da berberi öldüren müşteri: Babamın mezarına küfretti, vurdum

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi’nde park halindeki motosikletine binen berber Atakan Denizli (19), kendisini sokakta takip edip yanına yaklaşan Özgür Tekin’in (21) silahlı saldırısına uğradı.

    Özgür Tekin’in tabancasından çıkan mermi, Atakan Denizli’nin göğsüne isabet etti.

    19 yaşındaki Denizli, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

    Berber yaşamını yitirdi

    Çevredekiler, giysilerini çıkarıp Denizli’nin yarasına tampon yaptı. Atakan Denizli, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki hastaneye kaldırıldı.

    Ameliyata alınan Denizli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    Adana da berberi öldüren müşteri: Babamın mezarına küfretti, vurdum #1

    O anlar kaydedildi

    Öte yandan Atakan Denizli’nin vurulma anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Denizli’nin, park halindeki motosikletine bindiği, Tekin’in ise tabancayla ateş açtığı anlar yer aldı. Saldırgandan kurtulmak isteyen Denizli’nin, ayakkabısını fırlattığı ancak merminin hedefi olmaktan kaçamadığı görüldü.

    Tıraş sırasında tartışmışlar

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından yaptığı çalışmada, eşkalini belirlediği Özgür Tekin’i, arkadaşının Yenibey Mahallesi’ndeki evinde saklanırken yakaladı.

    Mahallede berberlik yapan Atakan Denizli ile Özgür Tekin’in tıraş sırasında tartıştığı öğrenildi.

    "Babamın mezarına küfretti, ben de vurdum"

    Gözaltına alınan Tekin'in, ifadesinde "Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum." dediği öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen Özgür Tekin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Adana da berberi öldüren müşteri: Babamın mezarına küfretti, vurdum #2

    Adana da berberi öldüren müşteri: Babamın mezarına küfretti, vurdum #3

    Adana da berberi öldüren müşteri: Babamın mezarına küfretti, vurdum #4

    Adana da berberi öldüren müşteri: Babamın mezarına küfretti, vurdum #5

    Adana da berberi öldüren müşteri: Babamın mezarına küfretti, vurdum #6

    Adana da berberi öldüren müşteri: Babamın mezarına küfretti, vurdum #7

    Adana da berberi öldüren müşteri: Babamın mezarına küfretti, vurdum #8

    Adana da berberi öldüren müşteri: Babamın mezarına küfretti, vurdum #9

    Adana da berberi öldüren müşteri: Babamın mezarına küfretti, vurdum #10


    Mini etekli pozu yürek hoplattı
    Medya

    Mini etekli pozu yürek hoplattı

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Balatlar kazısında Helenistik dönem mimarisi
    Kültür Sanat

    Balatlar kazısında Helenistik dönem mimarisi

    Görüş Bildir