Adana'da bıçaklanan kardeşler yaşamını yitirdi

İHA

Adana'nın Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde A.E.D. (16) ve ağabeyi M.D. (17), sokakta karşılaştıkları Azat T. (24) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Azat T., iki kardeşi bıçakladı.

Yaralı iki kardeş, çevredekiler tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.

HASTANEDE CAN VERDİLER

İki kardeş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Azat T. ise daha sonra emniyete giderek teslim oldu.

Ölen iki kardeşin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.