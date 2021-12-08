Euro
15.4844
1.76%
Dolar
13.7123
1.65%
Altın
787.86
1.74%
Borsa
1.991
0.48%
Bitcoin
694.128
-2.45%
BTXN Coin
45.24
-3.20%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Adana'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

    Adana'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 08.12.2021 - 03:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

    Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

    2 YARALI

    Kavgada 6 yerinden bıçaklanan Mustafa D. ağır, Muzaffer S. ise bacağından yaralandı.

    Adana da bıçaklı kavga: 2 yaralı #1

    1 YARALININ DURUMU AĞIR

    Mustafa D., yanındakiler tarafından otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne, Muzaffer S. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Durumu ağır olan Mustafa D., Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

    Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

    Adana da bıçaklı kavga: 2 yaralı #2

     

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir