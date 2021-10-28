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    Adana'da bıçaklı kavga hastanede sürdü: 2 yaralı 5 gözaltı

    Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralanırken, hastanede de yakınlar arasında devam eden kavgada bir kişi daha yaralandı.
    • DHA
    • 28.10.2021 - 02:03
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    Adana'da bıçaklı kavga hastanede sürdü: 2 yaralı 5 gözaltı

    Adana merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Gazi Y., Erdal Ç. (26) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Gazi Y., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli Erdal Ç. ise gözaltına alındı.

    Adana da bıçaklı kavga hastanede sürdü: 2 yaralı 5 gözaltı #1

    HASTANEDE DE BİR KİŞİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

    Gazi Y.'nin tedavisinin sürdüğü Şehir Hastanesi'ne gelen grup ile yaralının yakınları arasında yeniden kavga çıktı. Kalabalıkta Gönül Y. (27), yaralının yakını Mihriban U.'yu bıçakla sol göğsünden yaralandı.

    Şehir Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, daha sonra Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli Gönül Y., olayda kullandığı bıçakla yakalanırken, hastane dışındaki kalabalık ise polis tarafından dağıtıldı.

    Adana da bıçaklı kavga hastanede sürdü: 2 yaralı 5 gözaltı #2

    KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

    Polisin kalabalığa müdahale ettiği sırada olaya karıştığı öne sürülen 3 kişi, 01 EP 402 plakalı otomobile binip, kaçmaya başladı. Silahlı oldukları iddia edilen şüpheliler, yaklaşık 5 kilometre süren takibin ardından PTT Evleri Mahallesi'nde yakalandı. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise suç unsuruna rastlanmadı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, firari olduğu için kaçtığını söyledi. Şüpheliler ve kaçtıkları otomobil, daha sonra Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

    Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

    Adana da bıçaklı kavga hastanede sürdü: 2 yaralı 5 gözaltı #3

    Adana da bıçaklı kavga hastanede sürdü: 2 yaralı 5 gözaltı #4

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