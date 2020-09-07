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    Adana'da bin 330 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Yakalanan 20 bin liralık kaçak sigarayla ilgili tır şoförü gözaltına alındı.
    • İHA
    • 07.09.2020 - 11:23
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    Adana'da bin 330 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Adana’da sigara kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanı'nda uygulama noktasında bir tırdan şüphelenip durdurdu.

    20 BİN LİRALIK KAÇAK SİGARA BULUNDU

    Tırda yapılan aramada piyasa değeri 20 bin lira olan bin 330 paket kaçak sigara ele geçirdi.

    Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

    Adana'da bin 330 paket kaçak sigara ele geçirildi ViDEO

    Adana da bin 330 paket kaçak sigara ele geçirildi #1

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