Yakalanan 20 bin liralık kaçak sigarayla ilgili tır şoförü gözaltına alındı.

Adana’da sigara kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanı'nda uygulama noktasında bir tırdan şüphelenip durdurdu.

20 BİN LİRALIK KAÇAK SİGARA BULUNDU

Tırda yapılan aramada piyasa değeri 20 bin lira olan bin 330 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'da bin 330 paket kaçak sigara ele geçirildi ViDEO