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- Adana’da binanın 13’üncü katında yangın çıktı
Adana’da binanın 13’üncü katında yangın çıktı
- DHA
- 09.08.2021 - 17:58
- Güncelleme : 09.08.2021 - 18:02
Adana’nın Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’ndeki bir apartmanın 13’üncü katında ikamet eden Hayriye Köseoğlu (56), klimayı çalıştırdığı sırada bir patlama sesi duydu.
Klimanın balkonda bulunan ünitesinde başlayan alevler, perdelere sıçrayınca yangın büyüdü.
KAMERAYA YANSIDI
Hayriye Köseoğlu ile çocukları Buğra (18) ve Buse (16), alevleri kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirip, apartman bahçesine indi.
Evin penceresini ve balkonunu saran alevler, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Adana’da binanın 13’üncü katında yangın çıktı VİDEO
HORTUMLAR BİRLEŞTİRİLDİ
Bölgeye 3 yangın söndürme aracı ve bir tankerle gelen itfaiye ekipleri, hortumları birleştirerek vinçle daireye ulaştı.
Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından söndürülebildi.
ŞOKA GİRDİ
Yangın sonrası şoka giren Hayriye Köseoğlu, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, dairedeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.