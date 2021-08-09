Bir binanın 13’üncü katında, klimanın balkonda bulunan ünitesinde başlayan yangın, perdelere sıçradı. Büyüyen alevler, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülebildi.

Adana’nın Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’ndeki bir apartmanın 13’üncü katında ikamet eden Hayriye Köseoğlu (56), klimayı çalıştırdığı sırada bir patlama sesi duydu.

Klimanın balkonda bulunan ünitesinde başlayan alevler, perdelere sıçrayınca yangın büyüdü.

KAMERAYA YANSIDI

Hayriye Köseoğlu ile çocukları Buğra (18) ve Buse (16), alevleri kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirip, apartman bahçesine indi.

Evin penceresini ve balkonunu saran alevler, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana’da binanın 13’üncü katında yangın çıktı VİDEO



HORTUMLAR BİRLEŞTİRİLDİ

Bölgeye 3 yangın söndürme aracı ve bir tankerle gelen itfaiye ekipleri, hortumları birleştirerek vinçle daireye ulaştı.

Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından söndürülebildi.

ŞOKA GİRDİ

Yangın sonrası şoka giren Hayriye Köseoğlu, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, dairedeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.