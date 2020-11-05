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Adana'da bir adamı bacağından vurdu: Canım sıkkındı

Adana'da bir adamı bacağından vurdu: Canım sıkkındı

Bir şahıs, eğlenmek için gittiği mekanda kendisine 'gey gibi giyinmişsin' diyen adamı bacağından vurdu. Polise verdiği ifadesinde canının sıkkın olduğunu belirten şahıs, tutuklandı.