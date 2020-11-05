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    Adana'da bir adamı bacağından vurdu: Canım sıkkındı

    Bir şahıs, eğlenmek için gittiği mekanda kendisine 'gey gibi giyinmişsin' diyen adamı bacağından vurdu. Polise verdiği ifadesinde canının sıkkın olduğunu belirten şahıs, tutuklandı.
    • DHA
    • 05.11.2020 - 11:18
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 13:06
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    Adana'da bir adamı bacağından vurdu: Canım sıkkındı

    25 Ekim akşamı Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanına giden Muhammet Bilal Biçer'e müşterilerden Sinan Avcı, giyim şekline yönelik laf atınca tartışma çıktı.

    Eğlence mekanında alkol alan Sinan Avcı'nın (39), sonradan mekana gelen Muhammet Bilal Biçer'e (32) "Gay gibi giyinmişsin" demesinin ardından çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

    Biçer, cebinden çıkardığı tabancayı 2 el ateşledi. Avcı, bacağından vurularak yaralanırken, Biçer kaçarak kayıplara karıştı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sinan Avcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana'da bir adamı bacağından vurdu: Canım sıkkındı VİDEO

    GÜVENLİK KAMERALARINDAN YAKALANDI

    Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için 100’e yakın güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi.

    Görüntülerden şüphelinin olay sonrası kiralık bir otomobile binip kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin kaçtığı aracın başkası tarafında sürüldüğü belirlendi. 2 şüpheli, saptanan adreslerinde yakalandı. Tabanca da ele geçirildi.

    Adana da bir adamı bacağından vurdu: Canım sıkkındı #1

    "KIZ ARKADAŞIMDAN AYRILMIŞTIM, CANIM SIKKINDI"

    Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra emniyete götürüldü. Biçer’in kaçtığı otomobili kullanan Ayhan S.'nin, ifadesinde olaydan haberi olmadığını söylediği öğrenilirken, Muhammet Bilal Biçer ise, “Olay günü canım çok sıkkındı. Kız arkadaşımdan ayrılmıştım. Söz konusu şahıs mekana girdiğimde bana, kıyafetim üzerinden laf atınca öfkelendim. Silahımı çekip vurdum.” dedi.

    Hastanedeki tedavisinin ardından ifadesine başvurulan Serkan Avcı da Biçer’i tanımadığını, neden saldırdığını bilmediği söyledi.

    Adana da bir adamı bacağından vurdu: Canım sıkkındı #2

    TUTUKLANDI

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayhan S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Muhammet Bilal Biçer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Adana da bir adamı bacağından vurdu: Canım sıkkındı #3

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