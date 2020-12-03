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    Adana'da bir baba, tartıştığı oğlunu yüzünden vurdu

    Adana İmam B., tartıştığı babası Murat B. tarafından av tüfeğiyle yüzünden vuruldu.
    • DHA
    • 03.12.2020 - 06:40
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    Adana'da bir baba, tartıştığı oğlunu yüzünden vurdu

     

    Adana merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde Murat B., gece saatlerinde aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunduğu öne sürülen oğlu İmam B.'nin evinin önüne geldi.

    OĞLUNA KÜFREDİP TÜFEKLE VURDU

    Apartmanın ikinci katında oturan oğluna aşağıdan seslenip, küfür ettiği iddia edilen Murat B., İmam B.'nin pencereye çıkmasının ardından yanında getirdiği av tüfeğini ateşledi.

    Adana da bir baba, tartıştığı oğlunu yüzünden vurdu #1

    YARALININ DURUMU AĞIR

    İmam B., yüzüne isabet eden saçmalarla yaralanırken, Murat B. ise otomobiline binip, kaçtı. Yakınları tarafından bir araç ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İmam B., hayati tehlikesi nedeniyle ameliyata alındı.

    Adana da bir baba, tartıştığı oğlunu yüzünden vurdu #2

    Olayın ardından Murat B.'nin otomobili, boş bir arazide terk edilmiş olarak bulundu. Murat B.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

    Adana da bir baba, tartıştığı oğlunu yüzünden vurdu #3

    Adana da bir baba, tartıştığı oğlunu yüzünden vurdu #4

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