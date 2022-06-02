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    Adana'da bir barda çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

    Adana'da bir barda yaşanan tartışmada G., kimliği belirsiz kişi tarafından silahla yaralandı.
    • 02.06.2022 - 05:54
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    Adana'da bir barda çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

    Adana'da merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında bir barda eğlenen Cumali G., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

    Ateş açtı

    Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi, belindeki tabancayı çekerek Cumali G.'ye kurşun yağdırdı.

    Adana da bir barda çıkan kavgada 1 kişi yaralandı #1

    Olay yerinden kaçtı

    Cumali G., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

    Bar çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Adana da bir barda çıkan kavgada 1 kişi yaralandı #2

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    DHA'nın haberine göre, sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Cumali G., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

    Adana da bir barda çıkan kavgada 1 kişi yaralandı #3

    Adana da bir barda çıkan kavgada 1 kişi yaralandı #4


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