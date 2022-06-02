Adana'da bir barda çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da bir barda çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da bir barda yaşanan tartışmada G., kimliği belirsiz kişi tarafından silahla yaralandı.

Adana'da merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında bir barda eğlenen Cumali G., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

Ateş açtı

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi, belindeki tabancayı çekerek Cumali G.'ye kurşun yağdırdı.

Olay yerinden kaçtı

Cumali G., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Bar çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

DHA'nın haberine göre, sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Cumali G., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.





