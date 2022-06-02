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- Adana'da bir barda çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
Adana'da bir barda çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
Adana'da bir barda yaşanan tartışmada G., kimliği belirsiz kişi tarafından silahla yaralandı.
- 02.06.2022 - 05:54
Adana'da merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında bir barda eğlenen Cumali G., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.
Ateş açtı
Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi, belindeki tabancayı çekerek Cumali G.'ye kurşun yağdırdı.
Olay yerinden kaçtı
Cumali G., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Bar çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
DHA'nın haberine göre, sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Cumali G., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.