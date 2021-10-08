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    Adana’da bir çocuğun hayatını kaybettiği kaza anının görüntüleri

    Adana’da 4 gün önce bir otomobilin çarptığı çocuklardan birinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 21:48
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    Adana’da bir çocuğun hayatını kaybettiği kaza anının görüntüleri

    Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Atatürk Caddesi Vuslat Sokak'ta 4 Ekim'de plakası belirlenemeyen bir otomobil marketten çıkan Muhammet Yurtçu ile arkadaşı K.S’ye çarptı.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Muhammet Yurtçu olay yerinde hayatını kaybetti, K.S. ise Pozantı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Adana’da bir çocuğun hayatını kaybettiği kaza anının görüntüleri VİDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Kazayı yapan sürücü gözaltına alınırken, otomobilin çocuklara çarptığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

    Adana’da bir çocuğun hayatını kaybettiği kaza anının görüntüleri #1

    Adana’da bir çocuğun hayatını kaybettiği kaza anının görüntüleri #2

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