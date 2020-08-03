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Adana'da bir ev kundaklandı
Seyhan ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce müstakil bir evin penceresine benzin dökülerek ateş verildi.
- İHA
- 03.08.2020 - 06:00
- Güncelleme : 03.08.2020 - 06:00
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesinde meydana gelen olayda, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin penceresine benzin dökülüp ateşe verildi.
Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler kaçarak izini kaybettirdi.
Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Evde maddi hasar meydana geldi.
Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışmaları başlattı.
Adana'da bir ev kundaklandı VİDEO