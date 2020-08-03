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    Adana'da bir ev kundaklandı

    Seyhan ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce müstakil bir evin penceresine benzin dökülerek ateş verildi.
    • İHA
    • 03.08.2020 - 06:00
    • Güncelleme : 03.08.2020 - 06:00
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    Adana'da bir ev kundaklandı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesinde meydana gelen olayda, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin penceresine benzin dökülüp ateşe verildi.

    Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler kaçarak izini kaybettirdi.

    Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Adana'da bir ev kundaklandı #1

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Evde maddi hasar meydana geldi.

    Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışmaları başlattı.

    Adana'da bir ev kundaklandı VİDEO


    Adana'da bir ev kundaklandı #2

    Adana'da bir ev kundaklandı #3

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