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    Adana'da bir evin çatısına bomba atıldı

    Yüreğir ilçesinde kimliği belirsizi kişi veya kişiler tarafından bir müstakil evin damına el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. EYP atılması sonucu patlama yaşanan bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.
    • İHA
    • 19.08.2020 - 06:31
    • Güncelleme : 19.08.2020 - 06:31
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    Adana'da bir evin çatısına bomba atıldı

    Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1335 sokakta meydana gelen olayda, kimliği belirsizi kişi veya kişiler bir müstakil evin damına el yapımı patlayıcı (EYP) atıp olay yerinden kaçtı.

    Evin damına atılan EYP büyük bir gürültü ile patlarken mahalleli korku içerisinde durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Adana da bir evin çatısına bomba atıldı #1

    YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

    Olay mahalline, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk edildi. Patlamanın yaşandığı bölgeye gelen özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

    Bomba imha uzmanların, patlamanın gerçekleştiği yerde yaptığı çalışmada EYP’ye ait parçalar buldu. EYP’nin parçaları detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

    Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışmalarına devam ediyor.

    Adana'da bir evin çatısına bomba atıldı VİDEO


    Adana da bir evin çatısına bomba atıldı #2

    Adana da bir evin çatısına bomba atıldı #3

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