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Adana'da bir evin çatısına bomba atıldı

Adana'da bir evin çatısına bomba atıldı

Yüreğir ilçesinde kimliği belirsizi kişi veya kişiler tarafından bir müstakil evin damına el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. EYP atılması sonucu patlama yaşanan bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.