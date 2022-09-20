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    Adana’da bir genç, motosikleti ile seyir halindeyken öldürüldü

    Motosikleti seyir halindeyken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 27 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 20.09.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 09:26
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    Adana’da bir genç, motosikleti ile seyir halindeyken öldürüldü

    Adana’nın Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan İsmet Köse (27), saat 06.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

    Köse, sırtına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

    Doktorların müdahalesi yetmedi

    Ağır yaralı Köse, çevredeki vatandaşlar tarafından yakındaki bir özel hastaneye götürüldü.

    Kurşunların hayati organlarına isabet ettiği Köse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Adana’da bir genç, motosikleti ile seyir halindeyken öldürüldü #1

    10 adet boş kovan bulundu

    Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Köse'nin yol kenarındaki motosikletinin çevresinde 10 adet boş tabanca kovanı buldu.

    Şüphelinin kaçarken attığı tabanca ise olay yerinin yaklaşık 50 metre uzağında yere atılı şekilde ele geçirildi.

    Adana’da bir genç, motosikleti ile seyir halindeyken öldürüldü #2

    Tabanca incelenecek

    Delil toplama çalışmasının ardından boş kovanlar ile olayda kullanılan tabanca, kriminal inceleme için emniyete götürüldü.

    DHA’nın haberine göre cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

    Adana’da bir genç, motosikleti ile seyir halindeyken öldürüldü #3


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