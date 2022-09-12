Adana’da bir genç, silahlı saldırıda öldü

Arkadaşının çalıştığı mimarlık ofisinde kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğrayan 28 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Gencin katili ise aranıyor.

Adana’nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mehmet Kartal Bulvarı'ndaki arkadaşının çalıştığı mimarlık ofisine giden Zorbey Uğurludoğan (28), içeriye giren kimliği belirsiz kişinin av tüfekli saldırısına uğradı.

Katili kaçtı

Gece 01.30 sıralarında sırtından, bacağından ve kolundan vurulan Uğurludoğan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kurtarılamadı

Ağır yaralanan Uğurludoğan, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Uğurludoğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis çok yönlü araştırıyor

DHA’nın haberine göre cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, çalışmalarına çok yönlü olarak devam ediyor.