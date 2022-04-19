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Adana’da bir genç yürürken başından vuruldu
Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından yürüyüş yaptığı sırada başından vurulan genç, ağır yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
- 19.04.2022 - 08:31
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Uçak Mahallesi’nde gece geç saatlerde yürüyüş yapan Y.G. (29), kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Başına kurşun isabet eden Y.G., kanlar içinde yere yığıldı.
Y.G.’yi vuran şüpheli ise kaçtı.
Silah sesini duyanlar haber verdi
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.G., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durumu ağır
DHA’nın haberine göre yaralının durumu ağır…
Polis ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.