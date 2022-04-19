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Adana’da bir genç yürürken başından vuruldu

Adana’da bir genç yürürken başından vuruldu

Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından yürüyüş yaptığı sırada başından vurulan genç, ağır yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.